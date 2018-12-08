Суббота, 8 Декабря 2018 года
12:10:11 МСК

Володин призвал лишить терроризм финансовой подпитки

Политика

И призвал создать единый список террористических организаций

Тегеран, 8 декабря 2018, 10:41 — REGNUM  Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за формирование общего понимания того, что такое терроризм.

«Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций, мы должны не допускать двойного толкования их действий», — заявил Володин в ходе конференции в Иране.

Он призвал страны сделать все, «чтобы лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Иране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить