Володин призвал лишить терроризм финансовой подпитки

Тегеран, , 10:41 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за формирование общего понимания того, что такое терроризм.

«Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список террористических организаций, мы должны не допускать двойного толкования их действий», — заявил Володин в ходе конференции в Иране.

Он призвал страны сделать все, «чтобы лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Иране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.