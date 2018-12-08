Иранская воронка может затянуть Азербайджан

Станислав Тарасов, , 10:29 — REGNUM

Азербайджанский экономист Натиг Джафарлы в интервью бакинскому порталу Minval.az сообщил, что Баку «по сравнению с другими странами тоже в определенной мере поддержал иранские санкции — в том плане, что перестал финансировать строительство железнодорожного пути на территории Ирана».

По его словам, «по решению правительства на неопределенное время было отложено строительство, в ходе которого 500 миллионов долларов Азербайджан должен был вложить в строительство транспортного коридора «Север — Юг». Это подтверждает и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, указывая на неназванные «новые обстоятельства». Какие именно, министр не объяснил. Хотя азербайджанский эксперт Элхан Шаиноглу утверждает, что «следует иметь в виду американские санкции против Тегерана и тех, кто ему помогает». А ведь еще совсем недавно многие бакинские аналитики уверяли всех в том, что «Азербайджан, будучи близким соседом Ирана и важным его партнером во многих сферах, инициатор крупных транспортно-энергетических проектов (таких, как «Север — Юг»), будет продолжать свою независимую политику по реализации этого проекта». Вот и выходит, что недавний визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Баку оказался для Вашингтона небезуспешным: американцы заручились определенной поддержкой азербайджанских властей в усилиях по изоляции Тегерана и свертывания с ним сотрудничества.

Так сбывается прогноз того же Джафарлы, который ранее открыто говорил следующее: «Надо отметить, что у нас сложились достаточно хорошие отношения с США, особенно за последние два года. И мы очень дорожим ими. Если последует прямой призыв со стороны США прекратить сотрудничество с Ираном в определенных сферах, правительство Азербайджана может пойти на определенные уступки. Более того, приостановить все связи, которые сильно затрагивают интересы Запада и США». При этом есть все основания предполагать, что Баку будет все более шире втягиваться — или его будут активно вводить — в фарватер американской санкционной политики против Ирана в банковской, технологической, торговой и других сферах. Однако проблема в том, как представляет себе Азербайджан дальнейшее развитие событий на иранском направлении, поскольку у местных экспертов нет сомнений в том, что «процессы которые развиваются и могут дальше развиваться в Иране, так или иначе, обязательно затронут Баку».

Если говорить об экономической сфере, то большие потери азербайджанская экономика может понести в энергетическом секторе, потому что Тегеран должен был стать одним из источников газа по трубопроводу TANAP и TAP, который строил Азербайджан. Может случиться так, что эти трубы будет нечем заполнять. При этом Вашингтон вряд ли это волнует, как и декларируемые им проблемы обеспечения энергетической безопасности Европы. Второй вариант: Азербайджан станет выжидать момента, когда Европейский союз выстроит обещанную систему международного финансового и экономического взаимодействия с Тегераном в обход санкций, что позволит осуществлять политику маневрирования. Но когда это будет? Может быть, в Брюсселе выжидают, когда в Иране начнется реализация Вашингтоном мероприятий по созданию социальных предпосылок для смены власти в стране?

Однако сомнительно, чтобы такое развитие событий отвечало интересам Азербайджана, ведь Иран превратится в вторую Сирию со всем вытекающими отсюда последствиями, которые необходимо видеть и оценивать с точки зрения существующих геополитических реалий. В этой связи бакинский эксперт по Ближнему Востоку, руководитель проекта The Great Middle East Али Гаджизаде не исключает сценария политической дестабилизации в Тегеране, когда локальные протестные акции могут перерасти в масштабные и это приведет к смене власти. При этом, считает эксперт, «нельзя исключать вариант гражданской войны на почве межнациональных столкновений — и тогда в Азербайджан может хлынуть определенное количество беженцев». А этом коренным образом изменит ситуацию не только на всем Ближнем Востоке, но и в Закавказье.

Комментируя последствия антииранских санкций для Баку, глава экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров поясняет, что они вносят новые осложнения в геополитический расклад сил в регионе и затрагивают интересы двух важнейших соседей Азербайджана. В складывающихся обстоятельствах для Баку существует и другой вариант. Суть его — в налаживании более тесного военно-технического, политического и другого сотрудничества с Москвой с целью упреждения негативного для себя развития событий. Но удастся ли тогда одновременно сохранять отношения с США? Не стоит забывать о том, что исторически так сложилось, что Иран рассматривает восточную часть Закавказья своим ближним зарубежьем и ратует за восстановление на закавказские страны своего влияния. Выбор, как видим, у Баку непростой и его уже приходится делать.