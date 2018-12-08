Власти США просят освободить Льва Пономарева

Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Государственный департамент США призвал власти Российской Федерации освободить правозащитника и иностранного агента Льва Пономарёва, которого суд приговорил сперва к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции, а затем сократил срок заключения до 16 суток. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 7 декабря, на официальной странице американского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«Мы призываем Россию немедленно освободить 77-летнего правозащитника Льва Пономарева, который был арестован и приговорен к 16 дням в тюрьме за репост в социальной сети публикации с призывом к мирному протесту», — сказано в сообщении.

Напомним, что в конце октября 2018 года Пономарёв был задержан у штаб-квартиры Федеральной службы безопасности на Лубянке, где он участвовал в акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». Правоохранительные органы составили на Пономарева административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции».

Тверской районный суд арестовал Пономарёва на 25 суток. Приговор был обжалован в Мосгорсуде, который сократил срок административного ареста до 16 суток.