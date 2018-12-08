Мадуро: Венесуэла заканчивает год успешной работой в сфере геополитики

Каракас, , 08:24 — REGNUM Венесуэла завершает 2018 год успешной работой в сфере мировой геополитики. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 декабря, сообщает агентство Prensa Latina.

Вернувшись в аэропорт Майкетии из официальной поездки в Россию, президент Мадуро рассказал об успехах, достигнутых им при переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Мадуро «привез с собой» $5 млрд инвестиций для роста нефтяной промышленности и добычи полезных ископаемых в горнорудной арке Ориноко. В будущем будут усилены поставки российской пшеницы и доработано соглашение о поддержании системы оборонного вооружения российского производства.

«С Венесуэлой не смогли и не смогут справится, своими усилиями она открывает двери мира. В мире нас уважают и любят», — заявил Мадуро.

Он подчеркнул успешное сотрудничество Венесуэлы с Россией, Китаем, Турцией, Мексикой и другими странами, которые вместе работают для многополярного мира.

«И так мы будем продолжать. Это новая мировая геополитика для мира, сотрудничества, многополярности, где наш народ любят и уважают его имидж», — заключил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Мадуро провел встречи с президентом Турции и России. 2 декабря в Каракас с первым официальным визитом прилетел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а 5 декабря Мадуро побывал в качестве гостя в Кремле.

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