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Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве

Политика

Оно позволит обновить статус Германского банка развития в Боливии

Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве
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Подписание договора

Ла-Пас, 8 декабря 2018, 08:02 — REGNUM  7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Министр иностранных дел Боливии Диего Пари пояснил, что «это соглашение направлено на укрепление дружественных отношений, а также на ассоциативное сотрудничество в борьбе с бедностью и на социально-экономическое развитие».

Посол Германии в Боливии Матиас Зонн рассказал, что подписание соглашения позволяет обновить статус офиса Германского банка развития, который работает в Боливии с 1999 года.

«На сегодняшний день проекты в различных секторах финансируются на сумму более €80 млн и отвечают приоритетам Боливии», — добавил он.

Действие рамочного соглашения рассчитано на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться на равные периоды.

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