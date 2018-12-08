Германия и Боливия подписали соглашение о финансовом сотрудничестве

Ла-Пас, , 08:02 — REGNUM 7 декабря Германия и Боливия подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, направленное на содействие проектам социального развития. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Министр иностранных дел Боливии Диего Пари пояснил, что «это соглашение направлено на укрепление дружественных отношений, а также на ассоциативное сотрудничество в борьбе с бедностью и на социально-экономическое развитие».

Посол Германии в Боливии Матиас Зонн рассказал, что подписание соглашения позволяет обновить статус офиса Германского банка развития, который работает в Боливии с 1999 года.

«На сегодняшний день проекты в различных секторах финансируются на сумму более €80 млн и отвечают приоритетам Боливии», — добавил он.

Действие рамочного соглашения рассчитано на пять лет. Оно будет автоматически продлеваться на равные периоды.