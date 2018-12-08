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Трамп доволен диалогом с Пекином

Политика

Президент США оценил состояние торговых переговоров с Пекином

Трамп доволен диалогом с Пекином
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Вашингтон, 8 декабря 2018, 06:07 — REGNUM  Китайско-американские торговые переговоры продвигаются весьма неплохо, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter.

«Переговоры с Китаем идут очень хорошо», — написал Трамп.

Напомним, Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе на саммите G20. По оценке экспертов, эта встреча была одной из главных целей поездки американского лидера на саммит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Трамп в соцсети написал, что рассчитывает заключить торговое соглашение с Пекином в течение 90 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал сроки заключения сделки с Китаем

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Торговые войны США
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