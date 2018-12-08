В Дагестане уничтожен боевик

Махачкала, , 05:52 — REGNUM Боевик, связанный с террористической организацией, убит в окрестностях села Эндирей (Хасавюртский район, Дагестин), сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным НАК, спецоперация проведена 7 декабря. На месте ликвидации спецслужбы обнаружили боеприпасы, оружие и самодельное взрывное устройство.

По данным НАК, ликвидированный боевик был членом группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Банда, в которую он входил, уничтожена была в октябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря житель Каспийска (Дагестан) приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконном обороне оружием.

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