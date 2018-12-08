Суббота, 8 Декабря 2018 года
06:03:15 МСК

ВМС Канады захватили 17 тонн кокаина

Политика

Изъятие наркотиков производилось в соответствии с операцией CARIBBE

Оттава, 8 декабря 2018, 05:13 — REGNUM  Военнослужащие ВМС Канады изъяли у контрабандистов 17 тонн кокаина у берегов Латинской Америки, сообщает пресс-служба минобороны Канады.

Сообщается, что изъятие наркотиков производилось в соответствии с операцией CARIBBE, которая завершилась 7 декабря. В ведомстве подчеркнули, что канадские военные корабли работали в Тихом океане и в Карибском бассейне. Также в операции принимали участие военно-морские силы США.

Напомним, международная операция по борьбе с контрабандой наркотиков CARIBBE проходит с 2006 года. В операции участвуют ВМС Канады, США, Франции, Великобритании, Нидерландов и Испании.

Корабли и самолеты стран — участниц операции производят активное патрулирование акваторий Карибского бассейна и Мексиканского залива, а также берегов Латинской Америки в Тихом океане.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить