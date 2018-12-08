ВМС Канады захватили 17 тонн кокаина

Оттава, , 05:13 — REGNUM Военнослужащие ВМС Канады изъяли у контрабандистов 17 тонн кокаина у берегов Латинской Америки, сообщает пресс-служба минобороны Канады.

Сообщается, что изъятие наркотиков производилось в соответствии с операцией CARIBBE, которая завершилась 7 декабря. В ведомстве подчеркнули, что канадские военные корабли работали в Тихом океане и в Карибском бассейне. Также в операции принимали участие военно-морские силы США.

Напомним, международная операция по борьбе с контрабандой наркотиков CARIBBE проходит с 2006 года. В операции участвуют ВМС Канады, США, Франции, Великобритании, Нидерландов и Испании.

Корабли и самолеты стран — участниц операции производят активное патрулирование акваторий Карибского бассейна и Мексиканского залива, а также берегов Латинской Америки в Тихом океане.