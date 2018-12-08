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В Турции сообщили о дате суда по делу об убийстве Андрея Карлова

Политика

Первое заседание состоится 8 января 2019 года

В Турции сообщили о дате суда по делу об убийстве Андрея Карлова
Иллюстрация: Mid.ru
Андрей Карлов

Анкара, 8 декабря 2018, 05:15 — REGNUM  Первое судебное заседание по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова состоится 8 января 2019 года, сообщил турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что высший уголовный суд Анкары утвердил обвинительное заключение по делу. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе и лидеру запрещенной в Турции организации ФЕТО Фейтхуллаху Гюлену. Подозреваемых обвиняют в нарушении конституционного строя страны и причастности к террористической деятельности.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Центре современного искусства в турецкой столице. Нападавший был убит на месте преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря вооруженные силы Турции арестовали 41 бывшего служащего военно-воздушных сил страны по подозрениях в связях с ФЕТО. Их обвиняют в причастности к террористической организации, а также к попытке военного переворота в Турции летом 2016 года.

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Убийство российского посла в Турции
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