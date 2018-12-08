Ципрас заявил об улучшении отношений с Россией

Москва, , 03:47 — REGNUM Греция продолжает укреплять связи с Россией, несмотря на скандал с высылкой дипломатов, заявил греческий премьер-министр Андреас Ципрас на пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным.

Ципрас подчеркнул, что Греция старается вести самостоятельную политику и не поддаваться на влияние других стран в принятии решений. В качестве примера он привел отказ Греции высылать российских дипломатов после инцидента Солсбери в отличие от других стран — членов Евросоюза.

«Сегодня большое значение имеет, как использовать возможности углубления наших партнерских отношений в разных секторах, поскольку действительно за последние три года были предприняты определённые шаги, но можно сделать еще больше», — добавил он.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия якобы «плетет какие-то козни» против Греции. Путин отметил, что даже скандал с высылкой дипломатов не помешал странам налаживать связи и строить отношения, в том числе и в экономической сфере. Российский президент также выразил готовность сотрудничать с Грецией по всем направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 Греция объявила о высылке двух российских дипломатов, а еще двум работникам дипмиссии закрыла въезд в Афины. Такая мера объяснялась якобы попытками дипломатов вмешаться во внутренние дела Греции. Россия, в свою очередь, пообещала ответить симметричными мерами.

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