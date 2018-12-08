Помпео с нетерпением ждет назначения Науэрт на пост постпреда при ООН

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает на скорое утверждение сенатом кандидатуры официального представителя госдепа Хизер Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

«Очень рад инициативе президента США выдвинуть Хизер Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда при ООН. Она постоянно сопровождала меня в поездах во время моей работы заместителем по публичной дипломатии и связям с общественностью и руководителем пресс-службы. Я ей очень доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США, и я с нетерпением жду ее скорого утверждения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил выдвижение официального представителя госдепа США Хизер Науэрт на должность постоянного представителя при ООН. Ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли объявила о намерении уйти в отставку до конца 2018 года.

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