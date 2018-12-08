В МИД рассказали о вкладе Москвы в решении ОБСЕ по безопасности журналистов

Москва, , 03:45 — REGNUM Решения совета министров иностранных дел ОБСЕ о безопасности журналистов, принятое 7 декабря, не было бы без вклада России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10218372046082184

«Сегодня Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное. Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов, — написала Захарова. — И это удалось сделать благодаря беспрецедентным усилиям российской стороны».

Российский дипломат пояснила, что в этом решении СМИД ОБСЕ закреплены «российские приоритеты» в отношении защиты прав российских массмедиа «на пространстве организации».

В документе прописано, что СМИ и жители стран-участниц ОБСЕ должны иметь беспрепятственный доступ к зарубежным источникам новостей. Между тем, по словам Захаровой, вовсе не все государства ОБСЕ поступают в соответствии с этим принципом.

Захарова отметила, что в принятом документе «отражена озабоченность в связи с распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении».

Она подчеркнула, что в некоторых странах, которые называют себя «старыми демократиями», подобные действия «превратились в систему». В ряде стран введены ограничения в отношении СМИ, что порой угрожает безопасности журналистов, а также ограничивает свободу выражения.

«На текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы - от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации - до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой», — указала Захарова.

Напомним, в Милане (Италия) 7 декабря состоялось 25-го заседания СМИД ОБСЕ, на котором был принят документ, касающийся безопасности журналистов и свободы слова.

По словам итальянского министра иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, впервые за 26 лет ОБСЕ пришла к единогласному консенсусу по принятию документа о свободе печати, плюрализма и безопасности журналистов — когда они работают в опасных условиях.