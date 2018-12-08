Потратить время, деньги, чтоб вернуться на круги своя: разработка гор-шихан

Уфа, , 00:12 — REGNUM Решение по разработке Куштау «Башкирской содовой компанией» (БСК) — это «возвращение на круги своя». Об этом ИА REGNUM заявил руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко, комментируя информацию врио главы Башкирии Радия Хабирова о сохранении в первозданном виде гор-шихан Торатау и Юрактау. Напомним, врио главы Башкирии сообщил со ссылкой на совещание у вице-премьера Дмитрия Козака, что «Башкирская содовая компания» будет разрабатывать гору Куштау, а Торатау и Юрактау останутся в первозданном виде.

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«Для Хабирова все сложилось относительно удачно. Права на Куштау у «БСК» и так были, и по большому счёту он не мог повлиять на ситуацию. Более того, в своём комментарии врио главы республики попытался представить ситуацию как просчёт Рустэма Хамитова. Однако реальность такова, что гору будут срывать при Хабирове, а не при Хамитове. Более того, аппетиты «БСК» такие, что надолго им этого не хватит и вопрос с Торатау встанет опять. Полагаю, Хабиров был обременён этим решением при назначении. Ситуация лишний раз показывает нивелирование статуса губернатора в российской политике», — отметил Михайличенко.

Говоря о будущем гор-шихан, политолог подчеркнул, что «речь идёт о катастрофе гуманитарной»:

«Республика теряет свою уникальную природу в угоду сверхприбылям промышленников. Мы ответственны перед будущими поколениями, для которых уникальная первозданная природа будет безусловно архиважной».

«Поражает и само руководство «БСК»: потрачено столько сил и денег для того, чтобы дискредитировать экс-главу республики. Фактически именно благодаря лоббизму «БСК» Хамитов ушёл в отставку, но результата для самих промышленников нет никакого. Куштау им Хамитов предлагал, но они предпочли отвергнуть это предложение для того, чтобы потерять время, потратить кучу денег и потом вернуться на круги своя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радий Хабиров написал на своей странице в одной из соцсетей следующее:

«Ну что ж… действительно, на совещании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Козака мы поставили точку по нашим охраняемым не только законом, но и памятью предков горам Торатау и Юрактау. Моя позиция тут была предсказуемой, и я ее никогда не скрывал. Я принял решение — эту бесконечную жвачку «отдам — не отдам» прекратить. Эти горы — достояние республики, и они сохранятся в первозданном виде».

По мнению Хабирова, разработка горы Куштау в случае подтверждения запасов — приемлемый вариант решения проблемы.

Напомним, БСК последние несколько лет предлагала республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Торатау. Однако республиканские власти были против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы. Рустэм Хамитов заявлял, что пока он является главой республики, шиханы в разработку переданы не будут. «Сода» развернула мощную пиар-компанию, то и дело «отправляя» в отставку Хамитова. Вскоре отставка Хамитова, действительно, произошла, его место занял Радий Хабиров.