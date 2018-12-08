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«Тупой, как камень, и чертов лентяй!» — Трамп вспомнил о Тиллерсоне

Политика

«Рекс Тиллерсон не нуждался в умственных способностях»

«Тупой, как камень, и чертов лентяй!» — Трамп вспомнил о Тиллерсоне
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Увольнение

Вашингтон, 8 декабря 2018, 00:21 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп похвалил госсекретаря Майка Помпео и помянул недобрым словом бывшего главу Государственного департамента Рекса Тиллерсона, 7 декабря передает агентство Reuters.

«Майк Помпео отлично поработал, я очень горжусь им. Его предшественник, Рекс Тиллерсон, не нуждался в умственных способностях. Он был тупой, как камень, но я не мог от него достаточно быстро избавиться. Он был чертов лентяй. Теперь это совершенно другая игра, великий дух Госдепа!» — заявил Трамп в Twittere.

Напомним, Майк Помпео сменил на посту госсекретаря США Рекса Тиллерсона весной 2018 года. До своего назначения главой Госдепа Помпео являлся главой ЦРУ.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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