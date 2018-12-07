Басурин: Украина готовит провокацию с химоружием в Донбассе

Донецк, , 23:36 — REGNUM Украинские боевики готовятся провести провокацию с применением боевых отравляющих веществ в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов», — сказал Басурин.

Он рассказал, что провокацию планирует командование украинских оккупационных сил в Донбассе — командование операции Объединённых сил (ООС). При этом у командования ООС возникли разногласия с представителями британских спецслужб, которые также участвуют в подготовке.

Оказывается, что украинские военные настаивают на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт «Белых касок» в Сирии. А кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения для большего резонанса.

Также Басурин отметил, что окончательное решение о применении боевых отравляющих веществ должен принять действующий президент Украины Пётр Порошенко.