Белый дом решил понизить статус постпреда США при ООН

Вашингтон, , 23:13 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение понизить статус постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН. Об этом 7 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации агентства, новый американский дипломат в ООН, который сменит Никки Хейли после её ухода с поста, не будет входить в состав кабинета министров.

До настоящего времени, как отмечается, постпреды США при всемирной организации участвовали в работе президентского кабинета.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп подтвердил своё намерение выдвинуть на должность постпреда при ООН нынешнего представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт. Её кандидатуру должен будет утвердить Сенат США.

Никки Хейли осенью объявила о намерении покинуть занимаемый пост до конца 2018 года.

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