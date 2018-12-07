Спикер парламента Ирана призвал к активизации сотрудничества с Россией

Тегеран, , 23:08 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Али Ардешир Лариджани обсудили вопросы борьбы с терроризмом и развитие взаимодействия на межрегиональном уровне.

В ходе переговоров стороны коснулись вопросов повестки II Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие межпарламентских связей России и Ирана.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «динамику отношений между нашими странами задали президенты», а задача парламентариев — «законодательное взаимодействие и обеспечение принятых решений на должном уровне».

Володин указал на эффективность форматов, которые реализуются для активизации межпарламентского взаимодействия.

«Те форматы, которые реализуются у нас для активизации межпарламентского диалога показали свою эффективность, и мы можем сегодня об этом говорить», — отметил спикер Госдумы.

Речь идет, прежде всего, о двусторонней комиссии высокого уровня, работе в рамках Совещания спикеров парламентов стран Евразии и Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Али Ардешир Лариджани отметил глубину отношений между двумя странами.

«Благодаря усилиям, которые прикладывает (президент РФ) Владимир Путин, отношения между нашими странами находятся в стадии роста», — заявил он.

Спикер парламента Ирана отметил роль сложившейся в регионе схемы сотрудничества между РФ и Ираном. В качестве примера он указал на Астанинский процесс урегулирования сирийского вопроса.

«Глубина наших отношений и текущая ситуация требуют, чтобы мы друг с другом чаще встречались», — сказал спикер иранского парламента.

Отметим, что это уже четвертая встреча Вячеслава Володина с Али Ардеширом Лариджани за 2018 год и восьмая за время работы Государственной думы седьмого созыва

Во встрече в том числе приняли участие первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по экономполитике Сергей Жигарев и член комитета по международным делам Евгений Примаков.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Володиным прибыла в Тегеран с двухдневным визитом для участия в работе второй Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.