Глава МИД Австрии заявила, что не отменяла своего визита в Россию

Вена, , 22:58 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль опровергла информацию об отмене её визита в Россию из-за шпионского скандала, сообщив, что её визит лишь перенесён и состоится позднее.

«Мы намерены поставить на ноги форум «Сочинский диалог», но из-за этого случая со шпионажем я перенесла визит», — приводит её слова РИА Новости.

Когда именно её визит в Россию может состояться, австрийский министр не уточнила.

Как передавало ИА REGNUM, ранее австрийские СМИ сообщили, что поездка Карин Кнайсль в Сочи, которая была запланирована на начало декабря, не состоится.

В начале ноября, напомним, стала известно, что бывший полковник Вооружённых сил Австрии, более 20 лет проработавший в штабе австрийской армии, подозревается в разведывательной деятельности в пользу России.

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