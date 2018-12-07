Россию попросили отпустить украинского террориста в ЕС для вручения премии

Брюссель, , 23:26 — REGNUM Отпустить осуждённого за терроризм Олега Сенцова призвал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан 7 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«На следующей неделе украинский кинорежиссер Олег Сенцов будет награжден премией Сахарова Европейского парламента. Приговоренный к 20 годам заключения, он не сможет лично получить премию. Поэтому я повторно призываю: отпустите Сенцова получить премию Сахарова», — сказано в сообщении.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в Крыму в марте 2014 года, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его террористом и назначил наказание в виде 20 лет строгого режима.

Украинская пропаганда называет Сенцова «кинорежиссёром» и «политическим узником». В 2018 году он стал лауреатом премии «За свободу мысли» имени Сахарова.

Читайте также: Сенцов принимает поздравления. Госдеп призвал Москву освободить «узников»

Во ФСИН порадовались за Сенцова, и предложили ему потратить премию в тюремном киоске.