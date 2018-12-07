Российский омбудсмен посетила в СИЗО арестованных украинских моряков

Москва, , 22:31 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в московском СИЗО-2 украинских военнослужащих, задержанных в ходе провокации в Керченском проливе. Об этом она сообщила 7 декабря на своей странице в Instagram.

Омбудсмен проверила условия содержания украинцев в СИЗО и состояние их здоровья, а также подробно обсудила с заключёнными вопросы получения ими юридической помощи.

По словам Москальковой, украинцы содержатся в двухместных камерах по одному, поскольку находятся на десятидневном карантине. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник с продовольствием, чайник, книги, санузел и умывальник с горячей и холодной водой.

Заключенные также имеют возможность писать своим родным и близким и получать от них письма и передачи, отметила омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что все заключённые обеспечены адвокатами, которых он выбрали сами. Одного из заключённых сегодня посетил украинский консул.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников.

Члены экипажей судов в составе 24 человек, среди которых два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца и доставлены в московский СИЗО «Лефортово».