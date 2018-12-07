Военное положение на Украине увеличит состояние Порошенко — эксперт

Киев, , 22:43 — REGNUM Структуры, близкие к президенту Украины Петру Порошенко, хотят приватизировать наиболее прибыльные государственные предприятия, воспользовавшись военным положением в стране, заявил политолог Евгений Филиндаш 7 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт заметил, что приватизация наиболее лакомых госактивов запланирована на декабрь 2018 года на время действия военного положения, которое явно не способствует притоку инвесторов.

«Появилась информация, что среди претендентов на приватизацию ПАО «Центрэнерго» есть предприятия, тесно связанные с ближайшим помощником Порошенко — Игорем Кононенко. А в самом «Центрэнерго» главой наблюдательного совета является Александр Визир, связанный с заместителем руководителя Фонда госимущества Владимиром Державиным, которого в свою очередь связывают с тем же Кононенко», — рассказал Евгений Филиндаш.

Он также отметил, что если в 2013 году «Центрэнерго» стоило $1,2 млрд, то теперь его хотят продать за 200 млн.

«Все остальные, включая так называемых «оппозиционеров» из разваливающегося Оппоблока и т.д., делают вид, что ничего не происходит. Собственно, когда и власть, и «оппозиция» представляет собой в основной своей массе олигархические партии, такое положение вещей неудивительно», — прокомментировал происходящее эксперт.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что малая приватизация принесла Украине $16,3 млн. Он также сообщил, что в стране идёт подготовка к большой приватизации, которая пройдёт в 2019 году. До конца 2018 года приватизируют только предприятие «Центрэнерго».

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