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Литва ввела санкции против пограничников, задержавших корабли Украины

Политика

Силовикам запрещено посещать Литву

Киев, 7 декабря 2018, 22:01 — REGNUM  Литва ввела персональные санкции против двадцати российских пограничников, принимавших участие в задержании трёх кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичус, сообщило 7 декабря издание «Украинская правда».

«Мы ввели национальные санкции против 20 человек из личного состава, которые лично принимали участие в этих военных действиях против служащих Военно-морских сил Украины, а также их руководителей и командиров», — заявил чиновник.

Российским пограничникам запрещено посещать Литву.

Напомним, ранее президенты Литвы и Украины подписали межправительственное соглашение, направленное на защиту прав трудовых мигрантов двух стран.

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Политическая жизнь Литвы
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