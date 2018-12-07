Экс-президент Армении Роберт Кочарян переведён под арест

Ереван, , 21:35 — REGNUM Обвиняемый в узурпации власти экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. Об этом сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

Читайте также: Суд вынес решение об аресте экс-президента Армении Кочаряна

Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подтвердил, что по решению Апелляционного суда Армении второй президент республики Роберт Кочарян арестован.

По его сведениям, экс-президент находится в УИУ «Ереван-Кентрон» (подведомственный изолятор СНБ). На вопрос, посетил ли следователь Роберта Кочаряна, глава СНБ ответил, что не знает.

Читайте также: Защита арестованного экс-президента Армении заявила о давлении на суд

В свою очередь адвокат Кочаряна Айк Алумян проинформировал, что второй президент Армении решил отправиться в УИУ «Ереван Кентрон» не дожидаясь пока суд передаст свой вердикт следователю, а последний явится за экс-президентом.

Он также сообщил, что на сегодняшнем судебном заседании не было генпрокурора, Роберт Кочарян также не присутствовал на заседании. Говорят о представленных ходатайствах, Алумян отметил, что они связаны с обращением в Конституционный суд. «Суд не дал решения этим ходатайствам, предпочтя решить их при вынесении окончательного судебного акта. Мы пока его не получили, и не знаем какие решения были даны», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Кочарян назвал свой арест политическим решением, личной местью, вендеттой