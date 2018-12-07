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Санкции Литвы напомнили Клинцевичу сцену из «Ревизора»

Политика

Литва напомнила о себе

Москва, 7 декабря 2018, 21:33 — REGNUM  В Совфеде с непониманием восприняли заявление Литвы о введении санкций в связи с провокацией в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Вильнюс, судя по всему, решил таким образом напомнить всему миру, что существует такое государство — Литва. Никакого другого смысла в ведении этой страной антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море при всем желании разглядеть просто невозможно», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Происходящее напомнило сенатору сцену из комедии Гоголя «Ревизор», где Бобчинский просит Хлестакова сообщить вельможам в Петербурге, что таком-то городе живет Бобчинский.

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