Санкции Литвы напомнили Клинцевичу сцену из «Ревизора»

Москва, , 21:33 — REGNUM В Совфеде с непониманием восприняли заявление Литвы о введении санкций в связи с провокацией в Керченском проливе, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Вильнюс, судя по всему, решил таким образом напомнить всему миру, что существует такое государство — Литва. Никакого другого смысла в ведении этой страной антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море при всем желании разглядеть просто невозможно», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Происходящее напомнило сенатору сцену из комедии Гоголя «Ревизор», где Бобчинский просит Хлестакова сообщить вельможам в Петербурге, что таком-то городе живет Бобчинский.

Литва ввела национальные санкции против России после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе

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