Премьер-министр Франции встретится с представителями «желтых жилетов»

Париж, , 21:24 — REGNUM Представители «желтых жилетов» и премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретятся вечером 7 декабря, сообщает телеканал BFM со ссылкой на координатора протестного движения Бенжамена Коши.

По словам Коши, встреча состоится в 22:30 мск. В эфире телеканала представитель французского правительства также подтвердил договоренность о встрече главы правительства страны с делегацией протестующих.

Напомним, на 8 декабря запланированы новые акции протеста. Ранее профсоюз полицейских Франции объявил о начале бессрочной забастовки правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста, участники которых носят светоотражающие жилеты, проходят во Франции с середины ноября, после сообщений о планах правительства повысить цены на бензин и дизельное топливо. В ходе акций произошли беспорядки, погромы, грабежи, столкновения с полицией, погибли четыре человека, сотни получили ранения и травмы.

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