Первое противостояние России с Японией и его последствия

Олег Айрапетов, , 21:24 — REGNUM

Японо-китайская война 1894 года закончилась вмешательством в неё России, Франции и Германии. Все три державы имели в Тихом океане крейсерские эскадры. Главной ударной силой флотов того времени считались тяжелые артиллерийские корабли — эскадренные броненосцы и броненосные крейсера. У России таких кораблей на Тихом океане не было. У Японии не было еще эскадренных броненосцев.

24 января (5 февраля) 1895 года секретная телеграмма управляющего Морским министерством адмирала Н. М. Чихачева известила командующего Средиземноморской эскадрой контр-адмирала С. О. Макарова о том, что стоявший в доке на Мальте эскадренный броненосец «Император Николай I» должен по окончании ремонта и покраски следовать на Дальний Восток, а крейсер «Владимир Мономах» должен был сделать это немедленно. 6 (18) апреля на рейде Нагасаки встретились «Император Николай I» и крейсера «Владимир Мономах» и «Память Азова». 21 апреля (3 мая) 1895 г., ввиду возможности разрыва дипломатических отношений с Японией, русские корабли (один эскадренный броненосец, три крейсера, четыре канонерские лодки и миноносец) покинули пункты своей стоянки — Нагасаки, Иокогаму и Кобе — и ушли к берегам Китая. Через два дня они прибыли в Чифу, где простояли до окончания кризиса. Впрочем, эта стоянка не была спокойной — под руководством Макарова эскадра активно готовилась к бою.

Еще в мае 1895 г., вслед за окончанием кризиса, связанного с пересмотром Симоносекского мира, совещание флагманов и командиров эскадр на Тихом океане рекомендовало превратить Владивостокский порт в первоклассный, с устройством завода, который смог бы изготовить самую крупную часть любой корабельной машины или артиллерийской установки. Кроме того, предлагалось начать здесь строительство миноносцев, так как длительный переход из Балтики (около 14 000 миль) сильно изнашивал машины, которые негде было ремонтировать.

Сразу же после Симоносеки начался резкий рост японских морских бюджетов:

1895 г. — 13 704 871 иена (15,37%);

1896 г. — 38 352 386 иен (19,82%);

1897 г. — 76 807 172 иены (30,22%).

Потенциальный противник Токио стал очевидным, и модернизируемые армия и флот строились специально для борьбы с ним. Флот увеличивался с 69 судов общим водоизмещением 79 тыс. тонн до 156 судов водоизмещением 270 тыс. тонн, т. е. в 3,5 раза. К моменту завершения этой программы в 1906 г. Япония должна была получить флот, состоящий из семи броненосцев (считая трофейный китайский «Чин-Иен»), четырех броненосцев береговой обороны, 25 крейсеров (включая четыре новейших броненосных) и 145 миноносцев). Программа в основном была выполнена летом 1903 года, в результате японский флот к этому времени состоял из шести современных и одного устаревшего броненосцев, шести броненосных крейсеров, 19 крейсеров разного типа и 74 миноносцев.

Американский журнал The North American review в октябре 1897 г. обратил внимание своих читателей на тот факт, что Япония уверенно заняла второе место в мире после Англии по строительству современных военных судов, в том числе и крупных. У этого флота могли быть только две потенциальные цели — США и Россия. Первая, по мнению авторов журнала, отпадала в связи с отсутствием противоречий. Еще до войны с Китаем были сделаны заказы на строительство эскадренных броненосцев, причем максимального водоизмещения — 12 450 тонн, как у наиболее мощных британских кораблей этого класса. Уже в 1897 г. первый корабль этой серии — эскадренный броненосец «Фудзи» был спущен на воду и прошел испытания в Англии. Вскоре к нему присоединился и второй корабль — «Яшима». Осенью эти броненосцы были готовы к переходу из Англии в Японию. Поначалу было заказано три броненосца в Европе, но один должен был быть построен в Японии. Кроме того, в Европе были заказаны два крейсера 1-го класса, а еще два планировалось построить в Японии.

В 1898 г. для флота микадо строились три броненосца, три бронированных крейсера и восемь истребителей в Англии, два бронированных крейсера во Франции и один в Германии, два бронированных крейсера строились в Америке. В 1898 г. японский флот составил 3044 судна водоизмещением 648 324 тонны (из них 833 парохода водоизмещением 517 407 тонн). Для сравнения: в 1899 г. русский торговый флот насчитывал 709 пароходов (344 876 тонн) и 2 242 парусника (266 418 тонн), из них на Дальнем Востоке находился 21 пароход (из них 11 общества КВЖД) и семь парусников. Французский журнал Correspondant в июле 1900 г. обращал внимание своих читателей (а они были и в России) на то, что к 1904 г. военно-морская программа Японии будет в целом выполнена и она получит мощный и современный флот, имея к тому же постоянно растущий торговый.

К 1902 г. в строй должны были вступить 54 корабля водоизмещением 45 890 тонн, к 1906 — 63 корабля водоизмещением 69 895 тонн. Предусматривалась возможность ускоренного выполнения программы. Кроме того, японский флот должен был получить 11 истребителей миноносцев и 115 миноносцев. Военные расходы легли гигантским бременем на японские финансы, до 1906 года они должны были составить свыше 537 млн иен, на оборону почти полностью ушла и китайская контрибуция — 261 млн иен. После гибели флота в 1895 г. и в Пекине приняли программу воссоздания флота, по которой должно было быть построено шесть броненосцев, 12 броненосных крейсеров, 20 крейсеров второго и третьего классов и четыре контрминоносца. Практически все корабли строились в Германии.

После согласия Токио на ревизию Симоносеки и ухода «Императора Николая I» на Балтику эскадра была усилена сильнейшими русскими крейсерами того времени — «Рюриком» и «Дмитрием Донским». В 1895 году закончилось десятилетие установленного в 1886 году предельного бюджета Морского министерства, определенного в 40 млн руб. (не считая дополнения на судостроительную программу в 55 млн руб., определенного в рассрочку на шесть лет, начиная с 1891 года). С 1895 года начался резкий рост бюджетов этого ведомства. В 1895 году они составили 54 923 509 руб.

в 1896 — 57 966 000 руб.,

в 1897 — 59 902 177 руб.,

в 1898 — 67 050 000,

в 1899 — 83 065 000,

в 1900 — 86 628 000,

в 1901 — 93 597 666 и

в 1902 — 98 318 984 руб.

Из интересов флота на Тихом океане был построен еще один мощный броненосный крейсер — «Россия», в октябре 1896 года он был введен в строй, а через год переведен на Тихий океан. В мае 1898 года был заложен третий крейсер этой серии — «Громобой». В ноябре 1900 года он ушел во Владивосток.

Усиление Тихоокеанской эскадры требовало создания собственной и обеспеченной базы. Владивостокский порт бурно развивался. В 1891 году был заложен сухой док имени наследника цесаревича Николая Александровича, который был введен в строй в 1897 г. В 1896 г. специально для Владивостока в Дании был заказан более мощный ледокол «Надежный». Если в 1882 году к порту был приписан один пароход, к 1893-му их число увеличилось до пяти, то к 1900-му оно достигло 22 (из них только два крупных, с грузоподъемностью в 1107 и 2265 тонн). Во второй половине 1894 года управляющий Морским министерством адмирал Н. М. Чихачев предложил составить проект облегченного эскадренного броненосца или броненосного крейсера.

Он был одобрен в 1895 году. Планировалось построить корабль, который был бы относительно дешев, мог достойно представлять флаг страны в далеких морях, а в случае необходимости стать опорой крейсеров Доброфлота в действиях на коммуникациях противника. Принятая в этом году судостроительная программа включала в себя строительство броненосцев-крейсеров по образцу таких же британских. Кроме возможной крейсерской функции пароходные общества были явно важны и для организации перевозок.

8 (20) июля 1896 года были введены временные правила комплектации команд пароходов РОПиТа — они формировались нижними чинами действительной службы, которые на время прохождения в РОПиТе числились в командировке. Приказом Военного министра №268 от 1 (13) ноября 1896 года запасные солдаты и офицеры, служившие в командах пароходов Доброфлота, РОПиТа и общества «Кавказ и Меркурий», были освобождены от мобилизации. Вновь повысилось и внимание Морского министерства к Доброфлоту. В 1897 году вышло Высочайшее повеление довести количество матросов военного флота среди команд пароходов общества до 50%. Выросла и германская эскадра. В 1897 г. она составила два старых броненосца (1874 года постройки) и шесть вполне современных крейсеров. Этого было вполне достаточно для демонстрации силы.

В китайских водах в 1898 году наметилось военно-морское противостояние Англии (два броненосца, три броненосных, пять бронепалубных, один безбронный крейсер, четыре шлюпа и четыре истребителя миноносцев) и Японии (два броненосца, семь бронепалубных крейсеров) против Франции (один броненосный, три бронепалубных и один безбронный крейсер) и России (шесть броненосных, один бронепалубный крейсер, два шлюпа, две броненосные канонерские лодки). Англо-японская эскадра имела преимущество в более мощных и более новых кораблях, в тоннаже и вооружении — 192 крупнокалиберных и 152 мелких орудия против 165 и 205. Русская эскадра на Дальнем Востоке нуждалась в усилении. После 1895 года в ее составе не было эскадренных броненосцев вплоть до 1898 года, когда она была усилена «Навариным» и «Сисоем Великим».

Этого было явно недостаточно. Между тем русские сухопутные и морские коммуникации на Дальнем Востоке опасно растягивались. Впрочем, это было только начало. Заступившиеся за принцип территориальной целостности Китая державы очень скоро начали делить государство, за которое они заступились перед Токио. Первой была Германия. 1 ноября 1897 г. бандой разбойников на полуострове Шаньдун были убиты два немецких миссионера. Воспользовавшись этим убийством как поводом, Германия захватила порт Циндао в бухте Цзяочжоу и прилегающую к нему территорию.14 ноября 1897 г. в Циндао вошла крейсерская эскадра адмирала Отто фон Дидерихса — три немецких корабля. С них был высажен десант в 200 человек, который немедленно разрушил телеграфную линию. Затем под угрозой обстрела с моря город вынужден был покинуть китайский гарнизон, оставив немцам орудия, боеприпасы и склады.

Следующий шаг сделал Петербург.