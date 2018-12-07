Порошенко уволил посла Украины в нескольких африканских странах

Киев, , 21:43 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко уволил дипломата Александра Овчарова, который совмещал должность посла Украины сразу в четырёх африканских странах, сказано в указе, опубликованном 7 декабря на официальном сайте президента Украины.

Александр Овчаров представлял Украину в Республике Сенегал, Габонской Республике, Кот-д'Ивуаре и Республике Либерия.

Напомним, 3 декабря 2018 года Пётр Порошенко уволил своего представителя в так называемой «Автономной республике Крым» Бориса Бабина. Причины увольнения не сообщаются.

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Напомним, Крым вошёл в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором идею воссоединения Крыма с Россией поддержало свыше 90% жителей полуострова.