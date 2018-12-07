«Западные модели обернулись полным провалом для России» — Толстой

Москва, , 21:06 — REGNUM Нынешнее сложное политическое и экономическое положение России даёт шанс для страны выбрать новую траекторию своего развития. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявил заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Я не хочу сказать, что нынешняя ситуация для нас с вами очень хороша. Нет. Но она даёт России шанс. Потому что предыдущие 25 лет наша страна развивалась по колониальной модели… И в нашей элите, в нашем правительстве и поныне существуют модели, которые привнесены с Запада. Экономические и ценностные модели, которые не работают в нашей стране», — заявил Толстой.

«Мы это видим на практике. Мы видим, каким образом заимствованные элементы проваливаются в практической жизни», — подчеркнул он, сославшись на крайне неравномерное развитие российских регионов и большое число граждан, проживающих в состоянии бедности.

По его мнению, некритичный подход к западному опыту, который навязывался в нашей стране за последние десятилетия, оказался вредным, неправильным и крайне опасным для будущего России.

«То, что наша страна сейчас находится под экономическими санкциями, безусловно, является крайне вредным фактором для нашей экономики и нашей повседневной жизни», — указал депутат.

«Но это даёт шанс России, русским людям оглянуться вокруг, определиться и понять для себя, существует ли альтернатива, существует ли особый русский путь. Я верю в то, что он существуют. Многие уверены, что такого пути нет. Тем не менее мы видим, что, несмотря на все ограничения, которые предприняты со стороны Запада, наша экономика не разорвана в клочья и никакие санкции не стоят того, чтобы рисковать единством нашего народа», — сказал Толстой.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политике, а также укреплению контактов между учёными разных стран.