«Санкционное давление будет вечным»: России нужно искать опору внутри

Москва, , 20:44 — REGNUM В российском бизнес-сообществе существует консенсусное мнение о том, что санкционное давление будет усиливаться и останется ещё весьма надолго. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«У нас санкционное давление практически по всем координатам, и это давление будет усиливаться — для нас это не секрет. Наверное, это давление будет вечным, и к этому мы уже относимся вполне спокойно… как-то очень даже устало реагируем на те или иные санкции», — заявил Мурычев.

По его словам, по итогам прошедшего времени можно констатировать, что санкции повлияли на политику России весьма незначительно.

«При всём при этом в бизнес-сообществе становится очевидным, что в этих условиях ставка должна делаться на собственные возможности и собственные ресурсы. Они есть», — подчеркнул он.

«Есть в стране деньги, которые не задействованы для цели достижения высоких темпов экономического роста. Чтобы задействовать эти огромные внутренние ресурсы, которые триллионами лежат на депозитах в банках крупных корпораций и компаний, надо создать для этого условия», — указал Мурычев.

В связи с этим в настоящее время РСПП активизировал диалог с правительством о том, что нужно сделать для того, чтобы задействовать свободные ресурсы для активизации работ по направлению частно-государственного партнёрства. По его словам, деньги и инвестиции от бизнеса пойдут в дело в обмен на стабильность и надёжную защиту прав собственности.

«Когда обвиняют крупный бизнес, что он жадный, не хочет делиться и вкладывать в собственную экономику, в какой-то части они, наверное, справедливы. Но в глубоком смысле это не так. Бизнес не просит денег. Бизнес просит создать условия для того, чтобы он мог вкладывать миллиарды инвестиций в свою национальную экономику. И сегодня, в условиях такого санкционного давления и возможности потерять свои активы и деньги на счетах в западных банках, он в этом заинтересован как никогда», — заключил Мурычев.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.