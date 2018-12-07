Съезд Христианско-демократического союза ФРГ выбрал нового главу партии

Берлин, , 20:11 — REGNUM Правящая в Германии партия «Христианско-демократический союз» на своем съезде в Гамбурге избрала нового председателя. По итогам голосования во втором туре выборов победу одержала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает Reuters.

Съезд партии открыла федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Она в выборах не участвует, так как ранее объявила о том, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера и не будет занимать политических должностей по истечении своего нынешнего срока в 2021 году.

Выступая со своей последней речью в качестве председателя ХДС, Меркель заявила, что «пришло время открыть новую главу» и ХДС не следует оглядываться назад. После получасовой речи Меркель последовали бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию, продлившиеся 10 минут. Некоторые делегаты плакали.

В съезде принимал участие 1001 делегат. Выборы председателя ХДС проходят анонимно. Чтобы победить в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, то во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом туре.

В выборах было три основных претендента — генеральный секретарь партии и бывший премьер-министр земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший глава объединённой фракции ЗДС и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Фридрих Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

Шпан выбыл в первом туре, Крамп-Карренбауэр победила во втором.