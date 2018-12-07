Бурджанадзе: «Не только Абхазия и Самачабло, вся Грузия уходит из рук»

Тбилиси, , 19:57 — REGNUM Лидер оппозиционного нынешним властям Грузии «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, обвиняет правительство и прежде всего Бидзину Иванишвили в невыполнении обещаний о восстановлении территориальной целостности страны и заявляет, что Грузия уже теряет «не только Абхазию» и «Самачабло» (Южную Осетию), и всю страну. Так она прокомментировала информации о прибытии в Абхазию 800 сирийских беженцев.

«Де-факто президент Абхазии заявил, что на первом этапе они приняли 800 беженцев из Сирии, и те продолжат работу в разных сферах. А де-факто власти создадут им хорошие бытовые условия. Хочу обратиться с вопросом к правительству Грузии, тем, кто в той или иной форме поддерживает «Грузинскую мечту». Считаете ли вы, что Абхазия — это часть Грузии, считаете ли, что борьбу за территориальную целостность грузины не закончили, или уже отказались от территориальной целостности и признаем независимость Абхазии как государства», — заявила Бурджанадзе.

По ее словам, она, как и все грузины, сочувствует всем беженцам, в том числе сирийским, но призывает «правительство помнить и о тех сотнях тысяч людей, которые вынужденно бежали из Абхазии и Южной Осетии».

«Вы заняты только тем, как сохранить собственную власть, запуганные обсуждаете, в каком городе провести инаугурацию назначенного президента. А в это время страна уходит у вас из рук. Обращаюсь к грузинским СМИ. Заявление де-факто президента Абхазии — это основание для того, чтобы бить тревогу. Потребуйте у правительство ответа на вопрос, куда денутся наши беженцы. Ведь если в их дома поселят сирийских беженцев, наши граждане туда уже не вернутся. Если так продолжится, то не только Абхазия и Цхинвальский регион, но и вся страна уйдет из рук», — подчеркнула Бурджанадзе.

Правительство и оппозиция Грузии пока заняты другими темами и должного ответа на эти обращения Бурджанадзе и заявления абхазского лидера не дали.

О том, что Абхазия приняла у себя 800 репатриантов из Сирии, в интервью российским СМИ заявил абхазский президент Рауль Хаджимба. Он сообщил, что абхазские власти попытались решить вопросы из благоустройства и создания возможностей для их адаптации к местнгым условиям.