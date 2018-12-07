Каноническая УПЦ призвала священников бойкотировать собор

Киев, , 19:53 — REGNUM 15 декабря на Украине пройдет нелегитимный объединительный собор православных церквей. Об этом 7 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил архиепископ, глава синодального информационно-просветительского центра канонической Украинской православной церкви Климент.

По его словам, архиереи и священнослужители канонической УПЦ не должны участвовать в этом соборе.

«С точки зрения церковного права и церковных канонов этот так называемый собор абсолютно нелегитимный, потому что те, кто его созывает, не имеют никакого права это делать. Кроме того, в этом соборе будут принимать участие люди, которые для церковного сообщества не только в Украине, но и во всем православном мире не являются священниками, не являются епископами. Они раскольники. Те, кто называет себя священнослужителями для поместных церквей, — они таковыми не являются. Легитимность этого собрания нулевая. Священный синод и архиерейский собор УПЦ, который прошел 13 ноября, заявил, что участие в этом соборе архиереев и священнослужителей нашей церкви абсолютно невозможно», — сказал Климент.

Он обвинил украинские власти в тоталитарных методах давления на представителей УПЦ.

«Священный синод завершил свою работу. Самое главное, что обговаривалось во время работы синода, — ситуация, которая сложилась в результате действий Константинопольского патриарха Варфоломея, а также давление на церковь со стороны государства с целью заставить архиереев и священников нашей церкви принять участие в так называемом объединительном соборе. Это вызвало возмущение у верующих людей. Обыски, допросы и разного рода унижения — все то, что, мы надеялись, прошло с Советским Союзом. Сегодня это воскресает, вопреки заявлениям о декоммунизации… Государство в церковных отношениях скатывается в какой-то тоталитаризм», — рассказал Климент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии пройдет объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви. Он сообщил, что патриарх Варфоломей разослал приглашения для участия в соборе иерархам трех украинских церквей, в том числе и канонической УПЦ.

«1030 лет назад мы крестились, святой равноапостольный князь Владимир крестил и основал церковь 1030 лет назад. 332 года назад Москва аннексировала Киевскую митрополию. 100 лет назад власть Украинской народной республики впервые поставила на повестку дня вопрос об автокефалии. Но в то время не удержали государственность. 27 лет назад сразу же с возобновлением независимости возобновилась борьба украинцев за собственную церковь, независимую от Кремля», — рассказал Порошенко.

Напомним, 30 ноября сотрудники cлужбы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла. Обыски проходили в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 («Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам») Уголовного кодекса Украины. Также обыски проводятся в помещениях лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной розни.