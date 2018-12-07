«Главный удар по валютно-финансовой сфере» — Глазьев о сдерживании США

Москва, , 19:51 — REGNUM Изменение мирового баланса сил требует от России активного участия в переформатировании мировой финансовой системы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«В переходном периоде, когда одновременно происходит мирохозяйственного и технологического укладов, для нашей страны возникают очень серьёзные угрозы. Мировые войны при смене мирохозяйственных укладов происходят за контроль над периферией. После распада Советского Союза наша экономика стала периферийной по отношению к европейской и американской», — заявил Глазьев.

Он отметил, что Россия стала сырьевым придатком Европейского союза и частью американской финансовой системы, в пользу которой было перечислено порядка 1 трлн долларов за последнюю четверть века. Такое положение сохраняется до сих пор, даже несмотря на восстановление политического суверенитета страны благодаря президенту России Владимиру Путину.

«Экономически мы продолжаем очень существенно зависеть и с точки зрения офшоризации нашей экономики, долларизации и зависимости от внешних рынков сырья и капиталов», — подчеркнул он.

«Несмотря на огромный рост Китая, в финансовой сфере Китай пока что ещё карлик по сравнению с США. Валютно-финансовое оружие является главным оружием американского доминирования наравне с информационными технологиями. С другой стороны, мы постепенно превращаемся в сырьевой придаток китайской экономики. Если нам не удастся создать у себя системы управления, характерной для нового мирохозяйственного уклада, которая обеспечивает успешный экономический рост, то угрозы будут нарастать. Вопрос — как их блокировать», — указал экономист.

По его словам, для того, чтобы погасить попытки США сохранить своё влияние в мире силовым путём, России и другим заинтересованным государствам необходимо подорвать главную опору американского доминирования в мире, переформатировав валютно-финансовый сектор мировой экономики.

«Поскольку доллар является валютой фиатной, и его устойчивость обеспечивается только спросом на эту валюту, совершенно очевидно, что главный удар против агрессора должен находиться в валютно-финансовой сфере. Поэтому формирование евразийской коалиции, большого евразийского партнёрства без американского влияния, которое для нас стало токсичным, опасным, рискованным, переход на национальные валюты и отказ от использования доллара в качестве мировой резервной валюты — очевидное направление формирования этой коалиции стран», — заключил Глазьев.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.