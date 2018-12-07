Синод УПЦ объявил решения «объединительного собора» недействительными

Киев, , 19:30 — REGNUM Любые решения, принятые так называемым «объединительным собором» в Киеве по вопросу «единой поместной церкви», будут неканоническими, недействительными и не имеющими никакой юридической силы, сообщает 7 декабря официальный сайт УПЦ по итогам заседания Священного Синода Украинской православной церкви Московского патриархата.

Подчеркивается, что предстоящий так называемый «объединительный собор» является собранием раскольнических группировок, а все его решения будут считаться недействительными.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины и неканонические религиозные структуры хотят до конца 2018 года получить от Константинопольского патриархата томос об автокефалии. Для этого они затеяли провести 15 декабря «объединительный собор», на котором должен быть выбран глава «объединенной церкви».

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата официально заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии.

Напомним, в ответ на решение Константинопольской патриархии начать процедуру предоставления автокефалии раскольнической неканонической церкви на Украине Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

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