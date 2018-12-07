Украина может нарастить группировку войск на границе — военный эксперт

Киев, , 19:14 — REGNUM Экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко поддержал передислокацию военных подразделений ВСУ на «наиболее опасные участки российско-украинской границы». Об этом Романенко заявил 7 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«За пять лет гибридной войны произошла открытая агрессия, когда Россия задействовала свои корабли, своих военнослужащих, моряков пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Нужно отвечать на это, что и сделала Украина», — сказал Романенко.

По его словам, украинские войска перебрасываются туда, «где, по данным разведки, сосредотачиваются большие силы противника».

«В ответ на этих направлениях концентрируются наши силы. Кроме того, формируется резерв. На пятый год у нас формируется резерв не только оперативного уровня, но и стратегического. У нас непосредственно резервисты первого разряда во время военного положения проходят сборы, их в нашем государстве до 900 тыс.», — рассказал Романенко.

Он также допускает, что командование ВСУ может ослабить оборону границы в случае снижения напряжения со стороны России.

«Если будет необходимость на каком-то направлении оставлять силы или наращивать, всё это будет делаться», — подытожил Романенко.

Как сообщалось, 6 декабря президент Украины Пётр Порошенко заявил о переброске подразделений десантно-штурмовых войск Украины «на важные в оборонном плане направления».

Напомним, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении, правовой режим которого распространен на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Большая часть норм правового режима военного положения будет введена в случае «сухопутной агрессии со стороны России».