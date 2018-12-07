Во Франции профсоюз полицейских объявил бессрочную забастовку

Париж, , 19:05 — REGNUM Профсоюз полицейских Франции Vigi объявил о начале бессрочной забастовки с 8 декабря, сообщает 7 декабря РИА Новости со ссылкой на генсека профсоюза Александра Ланглуа.

Начало забастовки назначено на день, когда должны состояться очередные акции протеста движения «желтые жилеты». По словам Ланглуа, французские полицейские хотят поддержать требования протестующих, хотя и не собираются присоединяться к ним.

«Любой полицейский, не находящийся на службе, имеет право присоединиться к ним во время манифестации», — сказал Александр Ланглуа.

Кроме того, глава профсоюза полицейских заявил, что правоохранители недовольны тем, что «со многими полицейскими обращаются как с животными, они работают без передышки».

По его словам, правительство вынуждено привлекать для поддержания порядка сотрудников полиции, которые не обучены действиям в условиях массовых беспорядков.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Протестующие выступают против повышения цен на бензин. Массовые протесты сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами машин, разрушениями и ограблениями магазинов и банков. В результате беспорядков уже погибло четыре человека, сотни получили ранения и травмы.

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