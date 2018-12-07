Украина будет просить Израиль об экстрадиции Виктора Януковича

Киев, , 18:59 — REGNUM Украина обратится к израильски властям с запросом о выдаче экс-президента страны Виктора Януковича. Об этом заявил 7 декабря главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Если произойдёт факт выезда Януковича в Израиль, мы обязаны обратиться к правительству этой страны», — сказал он в эфире радио «Новое время».

Матиос отметил, что Киев объявлял Януковича в розыск по системе Интерпола, но Израиль не является участником данной организации. Тем не менее, по его словам, у украинской прокуратуры есть опыт международного правового сотрудничества с Израилем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее адвокат экс-президента Украины Александр Горошинский во время заседания суда сообщил, что его подзащитный был направлен в Израиль для прохождения лечения.

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