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Пашинян получил объяснения от Лукашенко и доволен ими

Политика

«Разговор меня удовлетворил». Об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя беседу с президентом Белоруссии

Ереван, 7 декабря 2018, 18:53 — REGNUM  Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Пашинян сообщил сегодня, 7 декабря, в Ванадзоре в эфире «Радио Азатутюн».

На вопрос, потребовал ли он объяснений от Лукашенко, исполняющий обязанности премьер-министра ответил: «Да, знаете, если я обвиняю его в раскрытии содержания закрытого заседания, то считаю, что будет неправильно, если я сам сделаю это. Разговор меня удовлетворил».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после состоявшегося в Астане заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на встрече с послом Азербайджана рассказал последнему о том, что обсуждалось на этой встрече, прошедшей в закрытом формате.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ответ на этот шаг Лукашенко заявил: «Я удивлен, что человек, который уже 30 лет находится в статусе лидера государства, может совершить такой шаг. Я, разумеется, потребую разъяснений у президента Белоруссии, и не только у президента Белоруссии».

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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