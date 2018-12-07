Пашинян получил объяснения от Лукашенко и доволен ими

Ереван, , 18:53 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом Пашинян сообщил сегодня, 7 декабря, в Ванадзоре в эфире «Радио Азатутюн».

На вопрос, потребовал ли он объяснений от Лукашенко, исполняющий обязанности премьер-министра ответил: «Да, знаете, если я обвиняю его в раскрытии содержания закрытого заседания, то считаю, что будет неправильно, если я сам сделаю это. Разговор меня удовлетворил».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после состоявшегося в Астане заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ на встрече с послом Азербайджана рассказал последнему о том, что обсуждалось на этой встрече, прошедшей в закрытом формате.

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ответ на этот шаг Лукашенко заявил: «Я удивлен, что человек, который уже 30 лет находится в статусе лидера государства, может совершить такой шаг. Я, разумеется, потребую разъяснений у президента Белоруссии, и не только у президента Белоруссии».