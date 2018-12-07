ЕНД опять грозится сорвать инаугурацию президента Грузии

Тбилиси, , 18:48 — REGNUM Оппозиция, которую сегодня представляет в Грузии «Единое национальное движение», опять грозится сорвать инаугурацию новоизбранного президента Саломе Зурабишвили. Как заявила телекомпании «Рустави-2» депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава, не исключено, что запланированная оппозицией на 16 декабря масштабная акция протеста вместо Тбилиси пройдет в другом городе, в частности, в Телави.

«Присутствовать на инаугурации президента в кавычках, который был поставлен в результате непризнанных выборов, мы присутствовать не собираемся, да и со стороны властей особого желания видеть нас там нет. А что касается акции, мы рассматриваем несколько локаций, и не исключено, что местом проведения акции выберем именно Телави», — заявила Бокучава.

Ранее, вскоре после второго тура выборов президента, председатель ЦИК сообщила, что ориентировочно инаугурация нового президента Грузии может состояться 16 декабря. Согласно законодательству Грузии, местом проведения этой церемонии является здание парламента в Тбилиси. Именно там проходила инаугурация Михаила Саакашвили и его правопреемника Георгия Маргвелашвили.

2 декабря «Единое национальное движение» провело масштабную, по оценкам представителей самой партии, акцию протеста, на которой выдвинуло властям требования аннулирования итогов второго тура выборов президента и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Выполнения своих требований оппозиция ожидает до 16 декабря, и именно на этот день на акции 2 декабря назначила вторую акцию протеста, которая должна была быть более масштабной. Было заявлено, что вторая акция также пройдет на проспекте Руставели в Тбилиси.

После этого вначале из кулуаров правящей партии «Грузинская мечта» в СМИ просочились слухи о том, что инаугурацию Саломе Зурабишвили могут провести не в Тбилиси, а в другом городе, а два дня назад сама Зурабишвили сообщила, что принято решение о проведении этой церемонии в райцентре Телави, во дворце царя Ираклия Второго. Одной из причин такого решения она назвала тот факт, что второй тур выборов по Телави она проиграла Григолу Вашадзе.

Как видно, правящая партия хотела избежать всевозможных эксцессов в ходе инаугурации, тем более на фоне угрожающих заявлений экс-президента Михаила Саакашвили, который обещал не допустить утверждение в должности «незаконно избранного президента». Но, судя по намерениям оппозиции, сама церемония может оказаться достаточно напряженной, если ЕНД вместо Тбилиси действительно соберет своих активистов и сторонников в Телави.

Как известно, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур выборов президента, в котором победу одержала поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» Саломе Зурабишвили, набравшая почти 60% голосов. «Единое национальное движение» результаты выборов не признало, а его лидер, экс-президент Михаил Саакашвили объявил переход ко второму этапу борьбы.

Основные пункты этого этапа его соратники изложили на состоявшемся 2 декабря у здания парламента в Тбилиси митинге, выдвинув властям требования отмены итогов выборов президента и проведения досрочных парламентских выборов по новой пропорциональной системе. Инаугурация Саломе Зурабишвили назначена на 16 октября и должна пройти в Телави, во дворце царя Ираклия Второго, где уже начались приготовления к этой церемонии.