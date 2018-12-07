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Марин Ле Пен: «правые» и «левые» в Европарламенте уже давно голосуют вместе

Политика

Лидер французского «Национального объединения» назвала цель сторонников национальных суверенитетов

Париж, 7 декабря 2018, 18:39 — REGNUM  Марин Ле Пен и Маттео Сальвини намерены «развернуть ход истории» на ближайших выборах в Европарламент в мае 2019 года, сказала лидер французского «Национального объединения» в интервью Adnkronos в пятницу, 7 декабря.

Ле Пен уклонилась от прямого ответа на вопрос, на какой процент голосов рассчитывают партнеры по альянсу сторонников национальных суверенитетов. По ее словам, целью является «перевернуть сложившееся положение сил в Европарламенте».

Ведущие политические партии в Европарламенте только формально делятся на «правых» и «левых», фактически же давно достигли компромисса на основе общей для них «религии федерализма» и голосуют по большинству вопросов одинаково, сказала Ле Пен.

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