Москва, , 18:32 — REGNUM «Единая Россия» объявила о запуске Высшей партийной школы, где будет проходить обучение членов партии и сотрудников исполкомов по четырём образовательным модулям.

«Во время региональных дискуссий многие участники сошлись во мнении, что необходимо не только объединить все образовательные программы Партии, но и сделать так, чтобы партийная учеба была доступна для первичных организаций, сотрудников партийных исполкомов, людей, которые работают с партийными проектами, а также начинающих свой общественно-политический путь граждан», — заявил секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Александр Грибов, депутат Госдумы, выступая на дискуссионной площадке «Обновление» XVIII Съезда партии.

По его словам, перед Школой стоят следующие ключевые задачи.

«Высшая партийная школа будет выявлять и обучать тех, кто мог бы создать «костяк» кадрового партийного резерва. Кроме того, задачей Школы станет повышение квалификации и уровня компетенции работы наших исполкомов — тех, кто обеспечивает ежедневную партийную работу. Также подготовка, обучение специалистов в проведении избирательных кампаний», — рассказал Александр Грибов.

Он подчеркнул, что по ряду партийных должностей обучение будет являться обязательным условием.

По словам профессора МГИМО и Высшей школы экономики Оксаны Гаман-Голутвиной, на базе Высшей партийной школы будет реализовано четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер» и модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата.

В ходе региональных дискуссий, где партийцы высказывали и формировали предложения по обновлению «Единой России», около 80% всех инициатив касались создания постоянно действующей образовательной площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XVIII Съезд «Единой России» проходит 7−8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Во второй день Съезда, 8 декабря, состоится программный форум в формате дискуссионных площадок, которые будут посвящены реализации разделов Программы партии за 2018 год. Первый такой отчет был проведен в рамках XVII Съезда в 2017 году. Запланировано проведение четырех площадок — «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

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