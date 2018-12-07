Кочарян назвал свой арест политическим решением, личной местью, вендеттой

Ереван, , 18:25 — REGNUM Более чем очевидно, что главный организатор беспорядков 1 марта 2008 года, которые стали причиной гибели людей, пытается смыть с себя следы крови и назначить меня виноватым. Об этом говорится в заявлении второго президента Армении Роберта Кочаряна, которое зачитал его пресс-секретарь Виктор Согомонян.

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«Как вы знаете, сегодня Апелляционный суд вынес вердикт, в результате которого я вновь буду арестован. Очевидно, что этот вердикт прежде всего политическое решение, который был принят в результате жесткого давления со стороны властей. Достаточно отметить, что сторону обвинения представляла команда из шести прокуроров во главе с генпрокурором, что в нашей новейшей истории беспрецедентное явление. Судья, который рассматривал дело, были избран с грубейшими нарушениями соответствующих процедур, а провластные СМИ, не дождавшись решения суда, уже опубликовали его.

Я и мои соратники неоднократно заявляли — то, что происходит не более, чем личная месть, вендетта в отношении меня и моей семьи. Это доказали также печально известные записи прослушки.

Пройденный мной путь, достижения в годы моего правления, мой авторитет в Армении, Арцахе и за рубежом, а также политические перспективы не дают покоя нынешнему руководителю-популисту, неспособному управлять государством.

Более чем очевидно, что главный организатор беспорядков 1 марта 2008 года, которые стали причиной гибели людей, пытается смыть с себя следы крови и назначить меня виноватым

Уверен, что рано или поздно я добьюсь освобождения. Уверен, что докажу свою невиновность. Уверен, что все авторы и исполнители этого дешевого и незаконного преследования против человека, который руководил Арменией и Арцахом в самые тяжелые дни, будут наказаны по всей строгости закона, и произойдет это в ближайшем будущем.

Полон решимости продолжить политическую борьбу также из тюрьмы. Власти и их покровители пусть не лелеют пустых надежды, что могу сломить мою волю. Я привык к тяжелым испытаниям, и то, что происходит, считаю очередным испытанием. Это очередной эпизод моей жизни, который я вынужден посвятить борьбе за свободу и достоинство», — говорится в заявлении.

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