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Литва обязалась защитить права Украинских трудовых мигрантов

Политика

Документ был подписан на встрече в Киеве

Киев, 7 декабря 2018, 18:28 — REGNUM  Президенты Украины и Литвы подписали межправительственное соглашение о защите прав трудовых мигрантов, сообщило 7 декабря издание «Европейская правда».

«Этим соглашением будет обеспечена надлежащая защита прав наших граждан в Литве для детенизации этих процессов и соответственно защита литовских граждан, которые планируют работать в Украине», — заявил президент Украины Пётр Порошенко.

Он также отметил, что документ появился в результате переговоров с президентом Литвы Далей Грибаускайте, проведённых в декабре 2017 года.

Напомним, ранее Грибаускайте наградила Порошенко высшей наградой Литвы — орденом Витовта Великого, за развитие и укрепление отношений между двумя странами.

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