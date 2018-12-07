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В Крыму обьяснили, как корабли ВМС Украины могут пройти в Керченский пролив

Политика

Соблюдая российское законодательство и все правила прохода, суда и моряки ВМСУ смогут избежать причала Керченского порта и следственного изолятора

Симферополь, 7 декабря 2018, 18:23 — REGNUM  Смелые заявления министра обороны Украины Степана Полторака об использовании Керченского пролива для прохода украинских военных кораблей имеют шанс на реализацию в случае соблюдения украинской стороной норм российского законодательства и всех правил прохода под Крымским мостом, сообщил 7 декабря первый заместитель главы Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

«Сделают заявку, придут, получат лоцмана, пройдут под арками и будут решать свои государственные задачи», — напомнил Ефим Фикс несложные правила прохода под Крымским мостом.

Кроме того, замглавы Госсовета Крыма посоветовал украинским военным внимательнее ознакомиться с российским законодательством и международным морским правом.

«А для тех, кто не собирается этого делать, еще много мест в следственном изоляторе «Лефортово», а для их кораблей — у причальной стенки Керченского порта», — пояснил он.

Напомним, проход кораблей через Керченский пролив должен быть быстрым и непрерывным, несогласованные остановки судов в проливе не допускаются, а заявка на проход по Керченскому проливу должна быть подана за 48 часов до прохода судна.

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