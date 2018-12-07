Марин Ле Пен: «желтые жилеты» могут появиться и в других странах Европы

Париж, , 18:21 — REGNUM Протесты движения «Желтые жилеты» могут распространиться и на другие страны Европы, сказала в интервью Adnkronos в пятницу, 7 декабря, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Я не хотела бы вмешиваться во внутренние дела других государств, но очевидно, что в целом ряде стран ЕС их лидеры стоят на страже установленного порядка и работают в интересах меньшинств и лоббистов, которые противоречат интересам народного большинства», — сказала Ле Пен.

Как сообщалось ранее, следующая массовая акция «Желтых жилетов» в Париже и других городах намечена на 8 декабря. По словам руководителей правительства, за обеспечением порядка будут следить почти 90 тысяч полицейских.