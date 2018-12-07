Операция Израиля «Северный щит» продолжается

Иерусалим, , 18:20 — REGNUM На днях, 4 декабря, Израиль начал проведение операции «Северный щит». Задача операции — ликвидация туннелей движения «Хезболла» на севере Израиля у границы с Ливаном. Сроки проведения данных мероприятий не ограничены, заявлено, что действия будут продолжаться до ликвидации всех туннелей в этом районе.

Что интересно, буквально за несколько часов до начала «Северного щита» состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с государственным секретарем США Майком Помпео. На встрече также присутствовал руководитель Моссада.

По мнению израильских военных, трансграничные туннели прокладываются группировкой «Хезболла». Они служат для тайной переброски боевиков на территорию Израиля. Местом проведения операции «Северный щит» названа только территория израильского государства.

В первый же день операции израильские военные заявили об обнаружении одного туннеля.

Полагаем, что будет уместно вспомнить недавнюю операцию израильского спецназа в секторе Газа. Спецназовцы засветились, погиб их командир подполковник М., а заместитель командира был ранен. Со стороны «Хезболлы» было убито семь человек.

Ряд экспертов полагают, что данная операция проводилась для того, чтобы захватить и вывезти на территорию Израиля одного из высокопоставленных деятелей «Хезболлы», который занимался строительством трансграничных туннелей из Ливана в Израиль.