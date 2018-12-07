Передел мировых рынков: «Связь Китая с развивающимися странами недооценили»

Москва, , 18:03 — REGNUM Китай активно копирует продукцию и технологии производителей всего мира, после чего благополучно захватывает соответствующие рынки сбыта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 декабря заявила первый заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Наталья Иванова на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Китай стал лидером по очень многим направлениям и отраслям в значительной степени с опорой на заимствования на мировом рынке. США правы, когда говорят о том, как Китай иногда делает заимствования, мягко говоря, некорректно. Действительно, количество нарушений, в которых уличены китайские компании, поражает воображение. Об этом не очень много говорят, но это действительно специфически китайский путь — скопировать, быстро начать производить и продавать на тех рынках, где традиционно продают американцы и европейцы», — заявила Иванова.

Несмотря на то, что наиболее часто упоминают о трениях в связи с подобными «заимствованиями» между Китаем и США, в действительности китайские производители придерживаются подобной тактики повсеместно, указала она. Ярким примером служит случай, когда во время одного из своих визитов в Бразилию канцлер Германии Ангела Меркель была изумлена, увидев там на улицах обилие автобусов, полностью скопированных с немецкой модели. Позже она выразила озабоченность этим фактом на переговорах с китайским руководителем Си Цзиньпином.

«Связь Китая по горизонтали с развивающимся миром очень большая, и мы часто её недооцениваем. Мы знаем о противоречиях только американских, но они идут по всему периметру», — констатировала Иванова.

Между тем Китай не просто копирует чужие технологии, но и серьёзно вкладывается в их дальнейшее самостоятельное развитие.

«В Китае затраты на науку растут двузначными темпами. У них экономический рост в прошлом десятилетии был больше 10%. Наука в это время росла 18−20% в год — ресурсы науки, развитие новых лабораторий и институтов, сети научных организаций по всей стране. В результате Китай вырастил много транснациональных компаний, которые работают в сфере высоких технологий», — указала эксперт.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.