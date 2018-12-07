Молдавия в ОБСЕ: Керченский инцидент показал, как хрупок мир в Европе

Милан, Италия, , 17:55 — REGNUM Молдавия требует «полного и безоговорочного вывода российских войск» и Приднестровья и выступает за преобразование нынешней миротворческой операции в «гражданскую миссию с международным мандатом». Об этом заявил на ежегодном заседании Совета министров ОБСЕ в Милане глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Ульяновского, это создаст «благоприятную атмосферу для полного урегулирования приднестровского конфликта». Он напомнил о резолюции Генеральной ассамблеи ООН «О полном и безоговорочном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова», а также заявил о «серьезной гуманитарной и экологической опасности, исходящей от складов боеприпасов в Колбасне».

Он поблагодарил 57 государств ОБСЕ за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Молдавии», отраженной в итоговой Декларации о переговорном процессе в формате «5+2». Молдавский министр также высказался в поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины.

«Недавний российско-украинский военно-морской инцидент в Керченском проливе еще раз показывает насколько хрупким является мир и безопасность в этом географическом регионе, где находится и моя страна», — подвел итог Тудор Ульяновский.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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