Трамп подтвердил выдвижение Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН

Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подвердил сообщения СМИ о выдвижении им кандидатуры официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт на должность постоянного представителя США при ООН, сообщает The Hill.

Действующий постпред страны при ООН Никки Хейли ранее объявила о намерении сложить с себя полномочия до конца 2018 года.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что освобождающийся пост может быть предложен Хизер Науэрт. Глава Белого дома не исключал такого варианта, но отмечал, что кандидатура Науэрт — не единственная рассматриваемая им.

Напомним, после официального внесения кандидатуры президентом её должен будет утвердить Сенат США.

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