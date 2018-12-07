Пятница, 7 Декабря 2018 года
18:48:32 МСК

Трамп подтвердил выдвижение Хизер Науэрт на должность постпреда США при ООН

Политика

Предложенную главой Белого дома кандидатуру должен утвердить Сенат США

Вашингтон, 7 декабря 2018, 17:53 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подвердил сообщения СМИ о выдвижении им кандидатуры официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт на должность постоянного представителя США при ООН, сообщает The Hill.

Действующий постпред страны при ООН Никки Хейли ранее объявила о намерении сложить с себя полномочия до конца 2018 года.

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что освобождающийся пост может быть предложен Хизер Науэрт. Глава Белого дома не исключал такого варианта, но отмечал, что кандидатура Науэрт — не единственная рассматриваемая им.

Напомним, после официального внесения кандидатуры президентом её должен будет утвердить Сенат США.

Читайте также: Трамп: Кандидатура Хизер Науэрт для ООН — это серьёзно

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп решил, кем заменит Хейли в ООН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить