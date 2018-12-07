В Госдуме предостерегают Европу от желания США укрепить ВС Украины

Москва, , 17:48 — REGNUM В Госдуме считают, что намерение США укреплять вооруженные силы Украины должно «вызывать серьезное опасение в Европе», передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Американская военная помощь Украине, находящейся в состоянии гражданской войны и военного положения, может быть использована Киевом для новых вооруженных провокаций. Кроме того, поступающее оружие также окажется в руках нациствующих украинских боевиков, устраивающих погромы и убийства не только на Донбассе, но и в других регионах Украины», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий осудил заявления о готовности США отправить в Черное море свои корабли и участвовать в модернизации украинской армии на фоне российской угрозы.

«Благодаря подобной «медвежьей услуге» со стороны США Украина становится ещё более агрессивной», — полагает он.